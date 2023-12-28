陷涉毒風波堅稱清白 留遺書離家 李善均陳屍車廂

今年10月驚爆吸毒受查的韓國男星李善均，昨日被發現在車上燒炭自殺身亡，終年48歲。他日前接受調查時堅稱沒有說謊，更提出接受測謊證清白，未料卻走上絕路。

曾參演話題韓片《上流寄生族》、韓劇《意麵情迷》及《我的大叔》的李善均，昨日驚爆燒炭自殺身亡，執法部門昨晨10時12分收到姓李的經理人報案，指李善均留下疑是遺書的便條紙後離開寓所，執法人員於10時30分在首爾臥龍公園停車場發現他倒臥座駕內，車廂有一盆燒過的炭，相信他是燒炭自殺，而他被發現時已沒有意識，送院後證實不治，終年48歲。

李善均今年10月捲入吸毒案，涉嫌今年初在夜店女室長的家中吸食大麻及抗精神科藥物，本月23日到執法部門接受第3次調查，調查長達18小時，他於24日凌晨時分離開時顯得十分疲倦，該次亦是他最後一次露面。消息指他受查時承認曾用鼻子吸入不明粉末，他稱當時以為只是安眠藥，更要求用測謊機證明他沒有說謊，而他曾表示遭到女室長恐嚇。友人向韓媒指李善均因為網上的各種傳聞感到困擾，亦因為牽連家人而覺得痛苦。

遺作或上映無期 事務所對李善均的離世感到十分悲痛，透露喪禮會低調舉行，只招待家人和同事，他們昨午已為李善均在首爾大學醫院的殯儀館設靈，明日舉殯。李善均的妻子是韓劇《請輸入檢索詞WWW》女星田慧振，兩人育有分別14歲及12歲的兒子。而李善均生前拍下的電影《Silence》及《幸福的國家》因為他捲入風波而押後放映，如今可能上映無期。