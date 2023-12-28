方泳琳出嫁喊不停 造人歎慢板

「籃球女神」方泳琳（Jessie）憑甜美外表加入娛樂圈，她與拍拖兩年的前甲一籃球員男友陳張敏昨日辦喜酒，在九龍灣設午宴筵開21席，藝人好友林作偕女友裕美、葉泓聲偕太太陳樂榣及囡囡等到賀。昨日天氣回暖，Jessie先後換上露肩及吊帶婚紗，引得老公大讚完美及高呼：「Happy Wife, Happy Life！」一對新人連咀3次，大放閃光彈。

Jessie自認眼淺，辦註冊儀式時多次感動落淚，並透露明年2月會再去沖繩舉行婚禮。她直言很喜歡小朋友，但婚後會先過二人世界，笑稱不少人都誤會她是因為有BB才趕着結婚，她指老公的胞兄有4個小孩，所以她沒有生B的壓力。至於新郎哥表示要努力賺錢養老婆，提到Jessie爆他鼻鼾聲大，他指全靠老婆提醒才察覺到有睡眠窒息症，現時用呼吸機後睡眠質素亦得以改善，變得有精神。

裕美投訴男友小家 專誠到賀的林作和裕美被問到何時結婚，裕美即大呻要供養男友很辛苦，直斥林作連食飯錢都斤斤計較，又大彈他不靚仔，發福後似叉燒。林作指女友愈來愈嫌棄他：「喺佢眼中，我應該同Steven（張致恒）差唔多。」語畢就親吻裕美。他表示明年1月會進行瘦身療程，望兩個月內減掉5公斤。