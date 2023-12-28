「三金影帝」講大話 梁朝偉拍戲囂到盡：未試過咁放！

入行41年的梁朝偉征服過無數角色，而在《金手指》中繼續接受新挑戰，將本身個性全面扭曲，再以無限想像力演活狂妄自大的老千商人；儘管他於戲中人設如何「衰到盡」，但相信飾演其私人助理的蔡卓妍一定愛到底，皆因除可激吻「三金影帝」外，更有幸獲邀赴「男神飯局」。

「三金影帝」梁朝偉在英皇電影《金手指》內，破格扮演一名善於財技兼滿口謊言的商人，與執法者經歷長達十餘年的角力後，最終淪為階下囚。談到今次角色，偉仔坦言：「同平時好唔同，未試過咁放、咁意氣風發同咁囂張去演一個角色。（有難度？）唔難，反而覺得可以去得盡啲。」

由於角色與以往大相逕庭，加上希望與《無間道》班底再合作嘗試新題材，偉仔笑說：「一睇劇本就覺得好得意，所以冇諗就接。（今次角色有原形人物作參考？）導演莊文強想我放啲，加上原形人物嘅資料其實唔多，有人甚至話佢好低調，相亦唔多張，所以大部分我都係靠想像力去演，唔係好肯定係咪咁。」

開工前約食飯混熟 談到角色擅長說謊，偉仔打趣說：「如果問我本身講大話叻唔叻……咁要睇係乜嘢大話，善意氹人嘅謊言就可以囉。」片中角色精於炒股，現實生活中的他卻完全不懂投資伎倆：「反而導演就識得好多呢類朋友，佢事前做咗好多搜集，對白都只係大概知係乜嘢一回事。（拍完變咗有興趣投資？）拍完更加驚，覺得好複雜囉！」

面對從未合作過的後輩蔡卓妍等，偉仔直言憶起以往當新人的日子：「所以知道佢哋會好緊張，開工前咪約佢哋食吓飯混熟啲囉。（其實依家接戲你有冇包袱？）接嘅時候唔會有，開拍就漸漸有壓力，拍拍吓就建立到信心，但都會戰戰兢兢，因為好似今次就存在咗啲不確定。」