孖COLLAR搵青春 許廷鏗下戰書 撩欣宜同台跳唱

歌手許廷鏗首個戶外演唱會前晚舉行尾場演出，他與鄧小巧合唱時突然爆喊，原來是憶起與好友鄭欣宜的一席話。他又向「神隱」多時的欣宜下戰書，邀對方明年一起開騷跳唱。

許廷鏗（Alfred）的演唱會前晚在西九竹翠公園舉行尾場演出，甫開場就與組合COLLAR成員邱彥筒（Marf）及李芯駖合唱《青春頌》。他自嘲是老人家，要做些後生女的事，並與2人跳唱《OFF/ON》，隨音樂擺動身軀，他笑說：「原來依家啲歌咁難唱，佢兩個係《全民造星》心靈好成熟嘅參加者，我雖然作為導師，但佢哋教咗我好多。」

激減20磅 Alfred與好友鄧小巧合唱《微時》激動得淚流滿臉，被對方取笑是「大喊十」，他解釋：「記得有次去鄭欣宜屋企，我哋話如果有無限投資者開騷，你哋話想做幾多場都得，我就話冇你哋咁鍾意表演，但今日嚟到尾場，真心唔捨得。」完騷後受訪時，他表示有意開Part 2，但不會再選戶外場地，又透露為今次演出減了20磅：「上年掛住做老闆同食嘢，今年做番歌手就要對得住個舞台，對得住觀眾，唔想影相時大家見到我雙下巴。」

問到好友鄭欣宜未能擔任嘉賓，會否感到遺憾？Alfred說：「唔會，唔係剩係得呢次，下次搵個室內場同佢玩。我都期待佢快啲返舞台，可以同佢跳唱。」他又笑言要向欣宜下挑戰書：「佢同Anson Lo玩得多，可以同我玩吓，希望下年可以同佢一齊跳唱。」