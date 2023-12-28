吳業坤爭住認前輩 馬國明帶隊北上 接收夫妻秘笈

視帝馬國明率領胡鴻鈞、吳業坤等藝人齊齊到內地一日走兩場商演搵真銀，期間馬國明被「前輩」吳業坤「訓示」，對方揚言可傳授夫妻相處之道。

馬國明與湯洛雯在泰國蘇梅島完婚後積極搵錢，最近率領胡鴻鈞、吳業坤、孔德賢、鄭衍峰、丁子朗及黃庭鋒，一行七人一日內先後到茂明及佛山出席活動搵真銀，他們笑住搵錢，相當開心。眾人出場表演時，先模仿無綫劇《新聞女王》中，一眾女主角飲同一支水的劇情；吳業坤、鄭衍峰與黃庭鋒一起試瞓床；胡鴻鈞則將擺設的假貓公仔當BB抱，甚麼也玩一餐。

丁子朗演唱有進步 最搞笑是大會安排新婚的馬國明參觀「二人世界」示範單位時，他指吳業坤也是今年結婚，對方即表示：「係呀，我早佢少少，講結婚我先係前輩！」又笑言各人若有需要，隨時可傳授兩招夫妻相處之道，全場爆笑。

胡鴻鈞與馬國明因拍攝劇集《降魔的》成為好兄弟，卻苦等3年多才終於有機會一起商演。但一不離二，演出後不足一星期，他們就再合體到武漢出席品牌活動，密密搵銀。參加節目《亞洲超星團》的丁子朗在台上唱出《給十年後的我》時，演出明顯有進步，表現有信心又穩定。

首次一日趕兩場商演的孔德賢，直言感覺相當興奮：「行程係好緊密，但又覺得好開心。今年出咗兩套劇集，令自己多咗人識，但冇諗過喺內地都聽到粉絲叫得出自己角色名，真係受寵若驚！」