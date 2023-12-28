娛圈單打：最美小三好愛國 無懼被罵敢表態

憑經典韓劇《夫妻的世界》贏得「地表最美小三」稱號的女星韓韶禧，孖住男神朴敘俊主演Netflix新劇《京城怪物》，甫開播即贏得好成績，在港台排名皆奪冠。這套不獲韓媒睇好的「抗日神劇」，因為恐怖氛圍營造到位，意外獲海外觀眾追捧，一舉推翻原先劣評！

《京城怪物》故事發生於1945年二戰末的京城，韓國當時為日本殖民地，劇中出現抗日運動、獨立運動家、愛國團體等。不問可知，敏感話題引發日本觀眾不滿，認為刻意描繪日本野蠻，有醜化之嫌。

儘管議論紛紛，韓韶禧依然無懼開罪日本粉絲，日前於IG發文並晒出抗日運動領袖人物安重根的照片，結果直接讓日本網民氣得炸開了鍋，大舉攻陷其IG留言區，大喊要「脫粉」，不歡迎她來日本，叫她不要吃日本食物等，同內地小粉紅有得揮！

這位「最美小三」不嬲有性格，幕後人員爆料，她接演此劇前已有心理準備，日後可能去不成日本，因此對批評處之泰然。有失必有得，愛國舉動贏得南韓民眾一致好評，認為沒有愛錯偶像。南韓人向來愛國，在民族大義面前，犧牲某些利益也在所不惜。

另一有性格之處，就是她不在乎玉女形象，我行我素。她未紅前身上有大片紋身，後來為了演戲不得已洗掉，但仍不時以紋身貼紙示眾；數月前休息期間，她又失驚無神跑去穿環，眼下顴骨和嘴唇都釘上釘子，乍看嚇煞粉絲，但她堅持真我，直到有工作才把釘和環脫下，最終獲粉絲接納和力撐。有美貌有演技，又愛國又不隨波逐流，無敵呀！