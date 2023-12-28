師姐妹打入「女飛躍」10強 傅嘉莉何沛珈發功互撼

藝人傅嘉莉和何沛珈兩位昔日模特兒公司的師姐妹，近日齊齊打入台慶頒獎禮的「飛躍進步女藝員」10強，瞬間由師姐妹變成競爭對手，兩人為爭獎而自創拉票活動增加勝算。

傅嘉莉（Kelly）、何沛珈、阮浩棕及林景程等昨日出席《萬千星輝頒獎典禮2023》的「飛躍進步」獎10強候選人活動，Kelly和何沛珈這對師姐妹昨日終於在活動上相認，還不停互笠高帽，何沛珈表示：「Kelly有好多提名，我都有投佢『芬妮』呢個角色。」Kelly卻自嘲：「估唔到要做大師姐，好大壓力，做唔好就有愧做前輩。我都係第一次提名『飛躍進步女藝員』，同師妹爭，應該都爭唔到㗎喇，樣樣嘢都不如。」何沛珈即表示：「唔會，我有留意你作品，好有Heart，做得好好，『女配角』我有支持你。」Kelly聞言笑逐顏開：「好開心今年遇到個角色畀人睇到有進步，希望大家有所斬獲，或者一齊拍劇，我做你姐姐。」

買定架生拉票 問她們會如何拉票？何沛珈表示日前聖誕節已拍了一輯靚相上載至社交平台「派福利」，稍後則要備戰下月舉行的10公里馬拉松比賽：「呢排成日練跑，都幾吃力，要練6分鐘一公里嘅步速。」Kelly則表示會積極拉票：「人生可能得一次入圍10強，公司嚟緊搞盆菜宴，我已經買定鼓、海報，諗住大鑼大鼓周圍拉票，橫額都整埋，之前我考咗個寶石鑑證，諗住落區幫啲街坊鑑證吓啲珠寶，順便拉票。」何沛珈再說：「早兩日去工展會，有市民叫影相，我順便問埋有冇投我票。」

至於入行10年首次提名「飛躍」的阮浩棕，揚言保持平常心，最希望觀眾認同他們的努力和進步，問他可會跟緋聞女友何沛珈一起落區拉票？他說：「可以嘅，畀人見到我出現，令佢哋記得我，都係好事。」而林景程則睇好馬貫東和阮浩棕：「我只係過客，但開心今年畀人睇到有進步，依家係心靜如水。」

另外，Kelly近日初嘗直播帶貨，更再次「火雞姐」上身，高呼：「唔買唔係兄弟！」期間她把握機會拉票：「我都係好似第一次咁樣公開同觀眾拉票，希望大家支持08（『飛躍進步女藝員』候選號）、29（『女配角』候選號）。」