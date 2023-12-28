砌低「造星黨」組合 Lolly Talk勢奪金

男團MIRROR上屆首奪「叱咤樂壇組合」金獎，不過未必能靠人氣成功冧莊，據業內人士分析，12子今年共推出3首團歌，但上榜只有2首，且計AP（播放率）沒有一首冠軍歌，成績比同門的ERROR及COLLAR遜色，反而擁有2首冠軍歌的Dear Jane、RubberBand及出道兩年的女團Lolly Talk，有機會齊入三甲。

有指Dear Jane跟Anson Lo合唱的《Money》亦是冠軍歌，故再加半首歌的AP下，一度成為組合金獎大熱；可惜被另加2首歌曲打入流行榜十大的Lolly Talk後來居上，近日成績已超越Dear Jane，如Lolly Talk成功首奪金獎，便是一口氣擊敗其他同樣《全民造星》出身的男、女組合，而Dear Jane將屈居做「阿二」，RubberBand則傳是銅獎得主。

另外，有傳「叱咤樂壇生力軍」或會分男、女及組合三個組別，魏浚笙被視為金獎得主大熱，女新人則為COLLAR成員Marf；至於新組合獎方面，女團Beanies獲睇好坐銀望金。