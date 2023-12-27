aespa險遭男粉絲突襲 Ten@NCT出戰直播騷 台上跌落窿

前日舉行的韓國《SBS歌謠大戰》直播期間頻出錯漏之外，韓團NCT成員Ten上台時踩空跌落升降台，嚇窒全場粉絲，幸好他沒大礙，可以繼續表演，大批粉絲鬧爆電視台未有確保舞台的安全措施。

今年韓國《SBS歌謠大戰》演出陣容鼎盛，包括當紅男團NCT的小分隊、SHINee、LE SSERAFIM、IVE、（G）I-DLE及NewJeans等人氣女團。當晚張元英與所屬女團IVE晒腿熱舞炒熱氣氛，而（G）I-DLE化身性感聖誕女郎獻唱聖誕版《Queencard》；NewJeans則展現青春活力載歌載舞。

網上報平安：我沒事！ 節目直播期間卻錯漏百出，NewJeans演出時字幕出錯；男團ZEROBASEONE與Stray Kids表演期間則音響出錯。此外，當晚女團aespa亮相紅地氈期間，突然有男粉絲突破防線衝向成員，工作人員見狀即時將他按倒地上，但對方仍繼續用相機狂拍，成員Winter見狀大吃一驚。及至男團NCT小分隊NCT U表演期間又出事故，泰國成員Ten上台時不慎踩空跌落舞台的升降台洞口，令在場粉絲十分擔心。幸而10多秒過後，他由台側另一出口再度登台，並順利完成演出。

節目直播時沒有拍攝Ten出事的畫面，但相關視頻在網上瘋傳，惹起爭議。Ten事後透過粉絲交流平台報平安：「我沒事，不用擔心，如果真的很痛，會立刻說出來，再次說聲聖誕快樂，我愛你們！」今次已非該音樂騷首次發生事故，女團Red Velvet成員Wendy便曾於2019年綵排時墮台受傷，大批粉絲鬧爆SBS電視台未有吸取教訓，事前未做好舞台的安全措施。