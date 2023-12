樂隊RubberBand《Juntos》音樂會於聖誕夜舉行第二場,首場平安夜未有現身的泥鯭新婚太太黃心穎終於現身,除在台下拍攝老公於台上的「英姿」外,還到後台和樂隊成員影大合照,又晒和老公頭貼頭的甜蜜照,一見泥鯭就露出甜笑的她留言:「Christmas well spent,每次都會錄呢一句,Thank you for the wonderful music @rubberBand。」