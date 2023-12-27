遇「不可抗力因素」 菊梓喬內地騷突煞停

歌手菊梓喬（Hana）一直被傳離開無綫，雖然近日出席活動時否認離巢之說，但就表示與無綫合約明年正式完約，預告新年前會向外正式公布去向。而連月來頻繁往返香港、內地工作的她，原定於本月30日在珠海舉行巡迴音樂會，還於社交網上載預告片，沒料於開騷前幾日，主辦方卻發出延期公告煞停開騷。

該公告表示「因場地不可抗力因素」，經過多方的溝通與協商，只能把音樂會延期舉行，但具體時間將作另行發布，更指對是次事件為觀眾帶來的不便深感抱歉。由於事出突然，令一眾已購買門票的歌迷非常失望，主辦方亦有為此作出安排，表示所有已購票的歌迷，即日起可由原購買渠道申請處理已購訂單，票款亦將全數退回帳戶。

照北上開工 本報昨日向Hana求證，她表示也是剛收到通知：「佢哋話個場地有問題，所以要改期，冇辦法啦！（有冇了解咩問題？）唔知呀！佢哋淨係畀咗呢封信我，好似話有啲嘢要整，應該趕唔切新年，因為內地新年會停工，不過幾日後我會上番去做嘢，因為嚟緊都有個騷，除夕會留喺香港過。」