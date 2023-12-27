衣衫單薄 聖誕街拍 江嘉敏天寒地凍打游擊

江嘉敏連日公眾假期也在工作中度過，本以為連聖誕靚相都沒有時間影，但幸得化妝、髮型師為她悉心安排扮靚靚，收工埋班於鬧市影靚相，更被不少遊客讚她靚，令她開心高呼願望成真。

藝人江嘉敏每年趁聖誕節都會與妹妹齊齊影靚相，上年更去主題公園暢玩一番，可是今年要拍攝無綫劇集《非份之罪》，看來要放棄拍照這個「傳統」了。於平安夜開工當日，她便跟身邊的髮型師、化妝師狂呻，沒料體貼的同事即約她收工去影靚相，起初嘉敏還以為大家只是說說安慰她，後來收工時同事們竟已認真地準備一切，包括找來了攝影師及性感靚裙，嘉敏只需化個靚妝、着條靚裙便可於尖沙咀街頭拍攝聖誕寫真。

喜獲內地遊客認出 嘉敏昨日接受本報訪問時謂：「嗰晚好凍，條裙又薄又短，凍到我係咁震，但我真係好開心。（臨時邊度搵條裙？）條裙係化妝師問相熟朋友借畀我嘅，佢哋真係好好，令我願望成真，我好多謝佢哋。」

平安夜街上遊人眾多，選擇靚景亦頗費心思，她說：「都多人呀！所以我哋都係去啲冇乜人嘅地方，不停走景，都開心有好多內地遊客認得我，不過真係好趕急，冇時間同佢哋傾偈，我都好多謝我隊Team。」問到聖誕節如何慶祝？她指因為要開早班，故只跟家人吃飯便返家休息，而昨日開工時她於球場拍攝外景，劇中飾演傷殘人士的她坐在輪椅上一臉愁容。