拍過《天蠶變》咩？ 張家輝被點錯相 扮嬲搞Gag

藝人張家輝在內地宣傳新片，雖然行程緊密，依然不失生鬼本色，不停放笑彈。有粉絲將早年徐少強的作品誤認是他的劇作，難得他沒有生氣，還拿來講笑，逗得全場起哄大笑，成功避過尷尬！

張家輝與台灣藝人阮經天、王大陸及導演馬浴柯，日前在內地多個地方宣傳電影《怒潮》，期間盡騷愛玩一面。整個旅程不少人拿他當年因普通話太爛而被起了花名「渣渣輝」來開玩笑，他謝票時玩埋一份，介紹自己做「渣渣輝」，逗觀眾開心。

唔介意太太復出 及至答問環節，有女粉絲大叫：「我自小就看你的作品，由亞洲電視的《天蠶變》到TVB很多劇作都一直支持。」其實冇份拍的家輝扮嬲說：「《天蠶變》主演是徐少強，年紀差很多，大姐，弄清楚呀！」笑爆全場！對方再講起電影《激戰》，家輝又大嗌，然後低聲說：「這部是我的。」連阮經天與王大陸也忍不住仰天大笑。

有笑亦有淚，有女觀眾寫下新年願望，希望家輝身體健康，當她上台時，家輝讚她善良，怎料她一直哭，嚇到家輝連忙安慰。有粉絲則問他何時再跟老婆關詠荷合作，他揚言從不介意，若有劇本打動到太太，他會全力支持。

此外，家輝又與導演到直播間賣戲票，落力催谷下，《怒》片票房亦不俗，在內地上映11天收近2億元人民幣（約2.19億港元），比起家輝另一作品、與陳偉霆及周秀娜主演的《爆裂點》較好。忙完一輪，家輝於聖誕節鬆一鬆，捧老友張學友演唱會場，更被網民「野生捕獲」。