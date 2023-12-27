中娛星動：相隔2年 內地音樂節復出 王力宏歌迷攀吸糞車「偷睇」

台灣天王王力宏「復出」成績有目共睹，近日他闊別兩年重踏內地舞台，大批粉絲聞風而至，由於一票難求，不少粉絲鋌而走險，在場外爬樹甚至攀上吸糞車「偷睇」！

王力宏2021年被前妻李靚蕾以「蕾神之錘」重創事業，「好爸爸、好老公」人設盡毀，事業全面中斷！經過一段長時間沉寂，他終走出陰霾大展拳腳，先於今年1月在美國拉斯維加斯開騷試水溫，贏盡歌迷好評，6月再於泰國曼谷舉行《ONE Leehom Wang一個王力宏》巡迴演唱會，並於9月移師台灣小巨蛋演出，同樣盛況空前！

改編《唯一》登熱搜 及至今個月，他正式在內地「復出」，闊別兩年人氣依舊，未知是否「小別勝新婚」關係，反應更見激烈！冬至當日，他現身江西《吉安音樂節》，吸引近6萬人捧場，他將歌曲《唯一》驚喜改編，全場觀眾激情澎湃，該版本《唯一》更迅即攀升至熱搜No.1，證明他在歌迷心中不可動搖的地位！

不過，由於音樂節入場名額有限，大批歌迷在馬路邊用各種創意方式「偷睇」，有人冒險爬上樹幹，有人更不惜攀上吸糞車，認真有諗頭。