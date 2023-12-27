訂婚3載 仲未行禮 李施嬅唔心急：不婚也幸福

李施嬅的未婚夫車崇健最近現身其美國巡唱捧場，有網民察覺他們訂婚近3年仍未完婚，大感好奇。李施嬅最近在社交網拍片講到女性不婚也能找到幸福，似乎暗示了未完婚的端倪。

李施嬅最近與「胡說八道會」一班姊妹到美國舉行巡迴演唱會，其未婚夫星級健身教練車崇健（Anson）罕有地現身支持。成為焦點，有網民好奇他們2021年2月宣布訂婚至今仍未完婚，遂乘機催婚。而李施嬅最近在社交網則表示「不婚也可以幸福」：「女仔去到某個年紀就會被催婚，點解未結婚嘅？係咪冇人要？但依家時代唔同，有啲獨立女性選擇唔結婚，都可以搵到幸福，所以唔結婚嘅女仔一樣可以搵到幸福快樂。」她與未婚夫感情穩定，並曾表示因工作忙，沒有時間籌備婚禮，更考慮過將搞婚禮的錢用作置業用途，認為擺酒對她並不太重要。

黃智雯胡定欣騷後超滿足 此外，「胡說八道會」完成美國巡唱後回港，黃智雯說：「今次個騷雖然係首次，但好滿足，氣氛非常之好，每個位都好感動、開心，開心都唔可以形容嗰種滿足感，跳舞部分好鍾意，冇諗過5個女仔一齊排練，好落力去跳Opening Dance，大家表現非常之好。」胡定欣則說：「完成咗首次演唱會，返到嚟滿腦子都係個騷嘅畫面，希望新一年繼續喺唔同地方做落去，呢個騷反應好好，大家都好期待我哋可以喺唔同地方繼續做個騷，都係我哋嘅期望。」她又指過去3個月拍劇、開騷，返港會好好休息迎接2024年。