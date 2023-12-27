前夫盧惠光未覺異樣 任達華嘆人生無常

盧惠光

盧惠光與黎淑賢於2006年離婚，男方獲得撫養權，但兩子與母親感情要好。盧惠光昨日收到消息時相當愕然，受訪時表示：「中午時收到電話，已叫兩個仔即刻趕去醫院。（你有冇去？）我唔方便去！」問到是否知道前妻自殺的內情？他說：「我唔知咩事。（知佢情緒受困擾？）係都唔奇，我要了解吓先！」他稱近半個月雙方保持電話聯絡，主要是談及兒子生活上的事，但交談中不覺前妻有異樣。

至於黎淑賢的好友黎燕珊哽咽表示：「我真係接受唔到，我哋近年都同一班朋友仔低調去做慈善活動，佢好多時出錢又出力。之前佢考到珠寶鑑證最高分好叻女，我哋仲話請佢食飯，可惜一直未約到。」她讚黎淑賢盡心盡力照顧家庭，而她最近亦感覺到對方有心事，無奈現時只留下唏噓：「接受唔到，我只當佢外遊，希望佢可以開心啲。」

曾合作拍戲的任達華受訪時亦大感惋惜：「心好唔舒服，點解人生會咁樣……記得我們在荷蘭合作《古惑仔》，她為人開朗、好女仔，大家唔太多時間傾，始終是女仔，要保持距離。」他指雙方不太熟落，合作後未再見面，他嘆息：「海味（周海媚）走了，好多朋友走，人生無常，希望她們一路走好，大家要珍惜眼前人。如果覺得走彎了，轉頭總會走到直路，唔好鑽牛角尖，冇事係解決唔到。」