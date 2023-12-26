英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:00 新造電視
7:30 NBC世界新聞
8:00 金融概要
10:00 毛毛故事時間
10:35 時空大冒險（Ⅰ）
11:00 忍者新丁
11:30 午餐小時候
12:00 CGTN環球瞭望
1:00 冰河世紀2
2:45 英倫巨犬
3:40 鴨嘴獸No-No
4:10 世界真細小
4:15 普通話新聞報道
4:30 新造電視
5:00 芝麻街（L）
5:30 忍者新丁
6:00 我要做廚神：澳洲篇（ⅩⅢ）
7:00 手語新聞報道
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 滋味小廚
8:00 清心直說
8:30 我要做廚神：澳洲篇（ⅩⅢ）
9:30 魔幻屠龍5：復仇之路（PG）
11:30 晚間新聞
11:50 清心直說
12:20 澳紐豪華居庭（Ⅰ）
12:45 中國24小時
1:30 金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
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電 郵：
MMS：