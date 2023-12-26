Sydney應節 派「平安包」

憑《毒癮女孩》（Euphoria）大膽演出走紅的26歲美國女星Sydney Sweeney，前日於社交網站分享身穿紅色低胸露肩連身短裙「賣大包」的一批靚相，響應節日氣氛，她留言表示：「係平安夜呀，我愛你哋！」