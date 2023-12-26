新作涉悲痛歷史 韓韶禧借抗日義士谷劇 日迷爆脫粉潮
韓星韓韶禧孭飛的新劇牽涉日韓歷史的敏感題材，加上她前日在社交網上載韓國抗日義士安重根的照片而被質疑反日，遭大批日迷抵制，紛紛揚言會脫離其粉絲行列，但她此舉卻贏得韓國人的讚許！
憑韓劇《夫妻的世界》上位的「最美小三」韓韶禧，日前偕男星朴敘俊到泰國宣傳新劇《京城怪物》大受歡迎，吸引大批泰迷瘋狂追星，可惜劇集上架後，卻被狠批劇情無聊，主角愛情線突兀。劇集以1945年的京城為背景，講述日本殖民時期，韓國人被日本人打壓兼被抓去進行生物實驗，因變異成為「怪物」，男女主角孤軍奮戰對抗怪物的故事。
韓韶禧前日在社交網上傳劇中慘遭日本人殘害的同胞劇照，以及抗日義士安重根的照片，發文謂：「這不是京城的浪漫，也不是日本殖民時期的怪物，而是那個輝煌和黑暗時代的人們，對抗從人類變成工具的實驗中誕生的怪物的故事。」
韓迷激讚夠勇
安重根是韓國抗日義士，因刺殺日本重臣伊藤博文而被韓國人封為民族英雄，日本人則視他為恐怖分子。劇中出現的抗日運動勾起韓國人對國民在日本殖民時期實際經歷的痛苦，而韓韶禧的貼文卻激怒不少日本網民，質疑她反日，又鬧爆她未有顧及日本粉絲的心情。其社交網因此湧入大批日本網民的惡評：「韓國的恐怖分子是英雄嗎？你拍攝此劇時是抱着不再來日本的心態嗎？」不少日迷坦言對她失望，揚言要脫離其粉絲行列。相反她此舉贏得韓國人的支持：「作為一名演員，這是一個敏感的貼文，但你這樣做很帥氣，謝謝你帶來的正面影響。」也有日本粉絲坦言觀看此劇也需要勇氣，看完真的很悲痛，韓韶禧亦有留言回應：「雖然悲痛，卻是事實，謝謝你鼓起勇氣觀看此劇。」
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