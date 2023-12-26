暢所欲玄：貴人（二）

有貴人扶持幫助，當然每一個人都喜歡，若有小人加害，自然每個人都不接受。究竟命帶貴人有何得着？

據《三車一覽賦》云：「天乙文星，得之者聰明智慧。」《驚神賦》云：「日干生貴，一世清高」。《通明賦》云：「貴壓三刑終執正、一作政。」《富貴賦》云：「顯貴者，命臨貴宿。」天乙貴人是一大吉神，主人聰明有智慧，如坐於生旺之方，福分理想，事事順利。

當然，若命帶天乙貴人，亦需看日元與天乙貴人五行比對，便會有不同之演繹，因五行生日干者為正偏印，剋日干者為官煞，日元剋其為正偏財，洩日元者為食傷，與日元同類者為肩劫。

所以，若是官殺貴人，可能是上司、老闆、有權威、名譽地位者、政府官方。男士與子女緣分較好，女士則與配偶緣較理想。印星貴人，應是長輩，可庇蔭保護自己的人，不論男女都與母緣分佳。若財為貴人者，會是在投資上、金錢上、交易上對自己有益處，男女都與父緣厚，男士之妻子配偶對其有助力。食傷為貴人者，會是後輩、下屬，女士與子女緣分會較佳，得子女之孝順照顧。若是肩劫為貴人者，將會是同輩朋友、兄弟姊妹對己有助力，亦會與同輩朋友、兄弟姊妹緣理想。

玄學家伍立群