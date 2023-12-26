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王陽明晒家庭照 粉碎婚變傳聞
台灣男星王陽明與太太蔡詩芸早前傳出婚變，曾被稱為「地表最閃夫妻」的他們趁聖誕佳節晒出一家三口蜜照，以粉碎婚變傳聞。結婚8年的他們曾被指疑似已分居，不過未幾已有關係回溫的迹象，近日更與4歲愛女於聖誕樹下親吻，一家人又同遊沖繩，王陽明更直認恩愛拚第2胎，粉絲終放下心頭大石。
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