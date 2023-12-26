娛樂

王陽明晒家庭照 粉碎婚變傳聞

台灣男星王陽明與太太蔡詩芸早前傳出婚變，曾被稱為「地表最閃夫妻」的他們趁聖誕佳節晒出一家三口蜜照，以粉碎婚變傳聞。結婚8年的他們曾被指疑似已分居，不過未幾已有關係回溫的迹象，近日更與4歲愛女於聖誕樹下親吻，一家人又同遊沖繩，王陽明更直認恩愛拚第2胎，粉絲終放下心頭大石。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc