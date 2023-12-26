中娛星動：失言風波後首度公開露面 楊丞琳北京開騷 嚴陣加圍欄

楊丞琳失言事件簿罄竹難書，早前的「河南人愛騙人」招來萬箭穿心，網民揚言要抵制她在內地一切活動。不過她日前照原定計劃在北京開唱，這也是她自爭議後首度於公開場合露面，引得不少網民熱烈討論。

演唱會中，她穿上粉紅色晚裝出場，演唱多首經典歌曲，全場的尖叫聲不絕，看來人氣並沒有受到太大的影響。不過，有在場的粉絲透露，或許由於失言風波的關係，這次主辦方嚴陣以待，特別多增加了圍欄，以策安全。

網民反應兩極

而演唱會的片段曝光後，瞬間掀起兩極議論，有網民忍不住痛批：「河南鄭州的事忘了？公眾人物開玩笑就是這樣開的？互聯網的記憶呢？」、「這種人還出來開演唱會，還是北京？不知道有沒有罵人！」但也有另一派網友支持楊丞琳：「討厭她不去看演唱會就好了，幹嘛要求別人跟你一起討厭」、「無論哪一場她都有用心準備，歌單也是每一地都有不同驚喜」。