聖誕暖笠笠！ 佘詩曼開「魔女」派對 周揚青巨樹炫富

普天同慶的聖誕節來臨，不少藝人放下繁忙工作開派對，在嚴寒中感受節日暖意。近日因劇集《新聞女王》人氣爆燈的佘詩曼，提前相約好姊妹玩餐飽；港姐出身的黃嘉雯則報喜，自爆家中出現新成員。

據悉，今年阿佘與「七魔女」提前舉行派對，至昨日才在社交網分享「回憶」，上載與周家蔚、姚樂怡、梁靖琪、湯盈盈及文頌嫻的合照，她說：「因為好難齊人，好似梁靖琪咁，要同小朋友出埠旅行，平安夜我又要陪媽咪，想約得成咪早啲搞囉！」

羅志祥舊愛周揚青悉心布置家居，而且非常誇張，其豪宅放有一棵3米高聖誕樹，連飾物都特別巨型，難怪她要爬梯才夠高，網民「錯重點」指其豪宅搶Fo，又嘲她炫富味濃！

謝安琪舉家Jam歌 至於張繼聰與謝安琪（Kay）一家趁佳節大展歌喉，Kay與囡囡穿上母女裝唱歌，化身聖誕老人的阿聰則彈結他伴奏，囡囡歌喉深得媽咪遺傳，年紀細細已人靚聲甜。

另外，黃嘉雯在平安夜「報喜」，指家中愛犬Doxy做媽咪，誕下兩隻松鼠狗BB。升呢「婆婆」的她聯同愛犬影全家福，寫道：「原來母愛真係好偉大，Doxy真係好盡責嘅媽媽，照顧得呢兩隻BB肥肥白白，呢段時間辛苦你啦！原來見證住生命嘅延續係一件咁神奇嘅事情……做婆婆嘅感到非常安慰。」她受訪時說：「好似真係見到個女大個咗咁，佢性格都穩重咗，希望啲孫仔健康成長。」

周揚青 謝安琪母女合唱，張繼聰則伴奏，一家溫馨滿瀉。 周揚青家有巨型聖誕樹，要擔梯才能布置。 榮升「婆婆」的黃嘉雯，趁佳節影全家福。