林夏薇遭「女王」夾攻 陳展鵬勢勁 有望4奪馬國視帝

下月舉行的無綫台慶頒獎禮除頒發本地視帝、視后外，馬來西亞視帝、視后戰況同樣激烈，上屆爆冷由劉佩玥奪馬國視后，今屆或許再有反高潮，視帝候選有新丁周嘉洛硬碰視帝級的馬國明、陳豪及陳展鵬等，若陳展鵬再得獎，更會成為4奪馬國視帝的藝人。

無綫《萬千星輝頒獎典禮2023》將於明年1月14日舉行，13個獎項包括「最佳劇集」、「最佳男、女主角」、「最佳男、女配角」、「飛躍進步男、女藝員」等10強名單日前公布，今屆本地視后由熱爆劇《新聞女王》的「Man姐」佘詩曼穩操勝券，成為頂頭大熱，其他視后候選人龔嘉欣、吳若希等統統坦言不敢想多。視帝方面，馬國明、陳豪及陳展鵬都成為大熱人選，戰況激烈。

除了本地，將同於頒獎禮公布賽果的馬來西亞「最喜愛TVB劇集」、「最喜愛TVB男、女主角」及「最喜愛TVB綜藝及資訊節目」提名名單亦相繼揭盅，現正展開投票。上屆馬國視帝、視后由陳展鵬及劉佩玥奪得，展鵬向來在馬來西亞最多粉絲，他更視當地為第二個家，之前劇集《香港人在北京》播映時，他亦親赴當地出席活動，大受歡迎。已是3屆馬國視帝的他，若今次冧莊，將成為4奪馬來西亞視帝獎的藝人。不過，上屆有視后爆冷，今次分分鐘都會來個反高潮，憑兩劇入圍的後起之秀周嘉洛將越級挑戰馬國明、陳豪、陳展鵬及陳山聰等爭獎。

李佳芯有份爭獎 競逐馬國視后方面則比較平均，林夏薇憑兩劇入圍，但面對《新》劇的佘詩曼、李施嬅夾攻，要揮低2人亦非易事，其他候選者還有同為視后級的胡定欣、李佳芯及唐詩詠等。