娛圈單打：火爆小生變慈父 放鬆啲啦香港人

好幸福嘅一家三口呀！TVB小生袁偉豪跟前港姐張寶兒早前誕下愛情結晶，兒子「袁咕碌」呱呱墮地，但因為袁偉豪忙於深港兩邊走拍劇，張寶兒又因為剖腹誕子需時復原，兩母子留院一個月由專人照顧，直到日前終於出院，一家三口溫馨返家團聚。

「袁咕碌」袁晞祐眼仔睩睩，非常趣致，萬千寵愛在一身，已可預期係人生大贏家。而出名火爆的袁偉豪升格爸爸後，言行似乎漸漸變得溫柔，不像從前動輒跟網民開火，平易近人得多，睇嚟父愛真係可以改變一個人喎！

眾所周知，張寶兒出身富裕家庭，居住地點都高尚過人，以前住跑馬地，家陣住清水灣，全部都係豪宅級數。反觀袁偉豪出身普通，父親係警員，後來參選香港先生奪冠入行。二人因為拍攝真人騷《打工捱世界II》而日久生情。2016年跟岑杏賢分手後，袁偉豪翌年認愛張寶兒，感情發展一日千里，2020年底拉埋天窗。

之但係，「憎人富貴厭人貧」不嬲係香港網民傳統，袁偉豪跟富家女結婚，成為「駙馬」抱得美人歸，網民唔眼紅就假。偏偏呢位小生唔襟激，對於網民以至傳媒評論，做唔到一笑置之，搞到有一排既同網民開火，又同傳媒關係鬧僵，曾高聲疾呼：「我欠咗你哋呀！」不僅換不到同情，仲畀人笑到面黃，愈搞愈禍。

唉，做得呢行，一定要化，否則隨時屈到病。顧名思義，娛樂圈即係娛樂大家，袁生又何必認真呢！畢竟過着上流生活、擁有美滿家庭係自己，而唔係網民或傳媒。家陣做咗爸爸，放鬆啲咪幾好！