騷前咇時間見歌迷 被要求多講普通話 張學友高EQ：學一下

正在本港舉行演唱會的張學友，日前開騷前遇到歌迷要求多講普通話，他保持一貫友善態度，以「學一下」回應，大方得體的表現盡顯歌神風度。

「歌神」張學友在紅館舉行《60+巡迴演唱會香港站》，除了演出零瑕疵外，在場外的表現亦大獲好評。事緣日前下午，他趁開騷前的空檔，走到紅館後台外的停車場，與等候多時的歌迷見面及打招呼，怎料有來自內地的歌迷高呼：「晚上的演唱會，能不能多講普通話？我從很遠過來，聽不懂粵語。」

笑笑口保持友善 面對粉絲的要求，學友保持一貫友善態度及笑容，禮貌地以3個字回應：「學一下。」在場的歌迷都相當受落，不斷歡呼讚賞他的風度，事後有Fans在網上留言：「聽不懂粵語就別來搶票。」、「難道去外國看演唱會，也要求人講普通話嗎？」

學友對應得體贏盡掌聲，相反，早前陳奕迅在澳門演唱會上被不禮貌觀眾「命令」講普通話時則相對火爆，當時他嬲爆說：「我想講甚麼語文就講甚麼！你可以要求，你可以『唔該』、『請』、『麻煩你』！就算有人咁樣叫我講英文，我都會叫佢Shut up！你聽唔明咪算囉！」其態度隨即掀起熱議，後來他亦就事件道歉，覺得自己做得不好，不應將私人情緒放在演出上。