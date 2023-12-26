姜濤去澳洲「抖吓氣」：喺香港好少出街！

男團MIRROR工作忙碌，早前飛到澳洲拍攝的ViuTV新團體綜藝節目《MIRROR Time》，並於昨晚首播，12子日前受訪，並逐一分享此行最難忘的經歷，大部分都表示乘坐熱氣球最難忘，姜濤說：「坐熱氣球係幾好玩，不過真係好早，清晨3點就要去到目的地，因為朝早嘅風平穩啲同安全啲。」而呂爵安（Edan）最深刻的是可以全隊人一起走在街上：「一種好特別感覺，我哋可以去海邊，可以好自由周圍行，係一種生活嘅感覺，令我反思點樣先係生活，工作同生活係咪可以攞番個平衡呢！」姜濤亦附和說：「係呀，一向都覺得去旅行係抖吓氣，喺香港真係好少出街，去餐廳食嘢都要去旅行先做到。（喺香港好少出街食？）係，就算堂食都要有房，但我鍾意冇房，咁先有氣氛。」