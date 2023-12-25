英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:00 新造電視
7:30 NBC世界新聞
8:00 金融概要
10:00 毛毛故事時間
10:30 時空大冒險（Ⅰ）
11:00 忍者藝術家（Ⅲ）
11:35 午餐小時候
12:00 CGTN環球瞭望
1:00 冰河世紀
2:35 創新國度（ⅩⅡ）
3:00 芝麻街之魔法大酸瓜
3:55 花生動畫
4:15 普通話新聞報道
4:30 新造電視
5:00 芝麻街（L）
5:30 時空大冒險（Ⅲ）
6:00 澳紐豪華居庭（Ⅰ）
6:25 英國海岸鐵路遊（Ⅰ）
7:00 手語新聞報道
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 滋味小廚
8:00 2023財經大事回顧
8:30 我要做廚神：澳洲篇（ⅩⅢ）
9:30 小人國大歷險（PG）
11:15 晚間新聞
11:35 2023財經大事回顧
12:05 至尚生活
12:35 燭光妙韻賀聖誕
1:40 中國24小時
2:25 金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：