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藤田Nicole火辣過節
25歲日本混血女模藤田Nicole，靚樣身材正又識打扮，近年深受女粉絲支持，加上口才了得，成為日本綜藝節目常客。今年8月下嫁拍拖3年的男星稻葉友後，今年是她婚後首個聖誕，但她未有收起性感，繼續為代言內衣品牌拍攝新廣告，以華麗造型示範多款內衣，為浪漫佳節增添情趣。
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