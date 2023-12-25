等足40年！佐治米高《Last Christmas》終登流行榜No.1

《Last Christmas》成為音樂史上其中一首每年必聽的聖誕歌，雖然40年來一直大受歡迎，但一直未能登上聖誕流行榜No.1。據統計，該曲過去7日於串流音樂平台播放多達1,330萬次，是今年聖誕周播放率最高的歌曲，當年與佐治合組男子組合「Wham！」的成員Andrew Ridgely親自領過獎座，他受訪時表示當年首次聽《Last Christmas》已傾倒，感覺此曲會成為經典，故對歌曲至今仍受愛戴絕不感到意外。

對歌曲又愛又恨

不過，「Wham！」年代的經理人Simon Napier-Bell早前爆料，指佐治生前對該曲成功又愛又恨！他指佐治雖喜歡該曲，但同時因它成功而沮喪，因他希望外間記得他是一位偉大的創作人，而非只得一首聖誕歌。其實佐治還有參與另一80年代經典聖誕歌《Do They Know It's Christmas？》，該曲是為非洲埃塞俄比亞饑民籌款，除了有佐治獻「Sing」外，U2、Duran Duran、佐治童子（Boy George）及Paul Young等一眾巨星亦有份唱。