等足40年！佐治米高《Last Christmas》終登流行榜No.1

對歌曲又愛又恨

不過,「Wham!」年代的經理人Simon Napier-Bell早前爆料,指佐治生前對該曲成功又愛又恨!他指佐治雖喜歡該曲,但同時因它成功而沮喪,因他希望外間記得他是一位偉大的創作人,而非只得一首聖誕歌。其實佐治還有參與另一80年代經典聖誕歌《Do They Know It's Christmas?》,該曲是為非洲埃塞俄比亞饑民籌款,除了有佐治獻「Sing」外,U2、Duran Duran、佐治童子(Boy George)及Paul Young等一眾巨星亦有份唱。