暢所欲玄：冬至陽生春又來

冬至過後，白晝漸長，陽氣雖已生長，但陰氣仍然十分強盛。此時此刻，一般人已開始為明年來臨作準備，實行除舊迎新的計劃，以迎接2024年開始的20年九運。

冬至在中國古代的地位很高，是二十四節氣中最早測定出來的，甚至有人把冬至當作一年的開始。今期分享一下怎樣在這個時候為自己開運改運，亦可作為迎接立春（正式踏入甲辰龍年）的預演。

首先，不論甚麼生肖，或受到甚麼吉星、凶星所影響，或是否行大運或不在運中，必須明白一點，世界怎樣變，先變好自己，當變好自己的時候，別人對你的態度也會有所改變。

人的磁場真的好重要！尤其在事業上，有利談判、面試、交友，當你擁有一個好的個人氣質，等同有好的磁場，易令對方信任、尊重、接受和肯定。

多跟真誠的人同行，讓自己不受口甜舌滑、過河拆橋的人欺騙。多跟善良的人同行，讓自己的內心充滿陽光。多跟正能量的人來往，讓自己變得更堅強，不要被一些偽善說話俘虜，成就了自己後就用完即棄。

一間公司，一個家庭，磁場好，好運自然跟着你走。

堪輿學者元海