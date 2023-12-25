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MATCH自資6位數開騷
新進男團MATCH的4位成員前晚出席活動，成員何家銘因要為許廷鏗演唱會擔任結他手而缺席。MATCH本月初自資6位數，舉辦了出道後首場演唱會。講到成員李嘉俊和爸爸因入行做歌手一事有分歧，導致關係緊張，但他稱父親現時偶爾會來看他表演，認為這是一種支持，不過二人依然避談工作。
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