得知「媽媽」離開 周海媚愛犬眼濕濕 網友嗌心痛

「最美周芷若」周海媚（海味）本月11日猝然離世，海味生前一直愛錫陪伴她的幾隻愛犬，如今她突然離開，粉絲都擔心其寵物頓失依靠，幸好早前母親公布已低調完成海味的告別式時，亦順道提到：「她的毛孩子們也會妥善安排，請大家放心！」

海味生前為愛犬開設的社交網帳號「周六六」近日終於更新，家人告知狗狗，周海媚會離開一段長時間，狗狗即時流淚，畫面令人傷感，家人留言透露：「統一回覆各位關心周六六的朋友們，毛孩子都在家，都很好，只是很想麻麻（媽媽），牠們只知道麻麻去很遠的地方出差工作了，要很久很久才能回家。我們會竭盡全力把寶貝們照顧好、安排好。不要相信網上任何謠言，也請不要公布六六家的私隱訊息，如果很愛，請不要打擾！感恩大家！」

寵物在家獲照顧 網民看到影片都非常心痛，留言：「可憐的周六六眼含淚水在想念媽媽，好心痛！」、「海媚姐說過，狗是有靈性的，她有時心情不好、流淚，六六會幫她舔眼淚，她把狗狗當自己的親人一樣對待，六六知道媽媽走了。」另外有人問兔兔「周吉祥」是否在家，管理員亦有回答：「都在，每一個寶貝都在家。」