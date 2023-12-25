陶大宇殺手變超人 張兆輝跳舞考天才

三大師奶殺手張兆輝、陶大宇與吳啟華前晚在佛山舉行演唱會，喚起觀眾港劇回憶殺，張兆輝以閃爆珠片西裝上陣，官仔骨骨的啟華自愧不如，讚他舞台感十足；而大宇繼《倒轉地球》後再有新歌上演，另有搞笑「超人」舞步，熱爆全場！

張兆輝、陶大宇與吳啟華前晚舉行《2023大灣區港劇男神演唱會》佛山站，除落力獻唱外，又積極跟粉絲互動，包括估角色名及重演代表作的經典橋段等，加上大銀幕播出他們的劇集片段，勾起全場集體回憶。

寒冷天氣無阻觀眾捧場，門票採實名制，入場觀眾秩序良好。而全晚感動位要數3人合唱《朋友》，彷彿見證他們由入行至今30多年的友情，加上飄雪效果，氣氛十足！而大宇繼熱爆歌《倒轉地球》後再有新作，情深款款獻唱鄭伊健的《甘心替代你》，到《唱這歌》時又加入自度的搞笑「超人」舞步，帶來新鮮感。

吳啟華專唱冧歌 3位男神今次以歌手身份演出，表現超水準，張兆輝受訪時說：「綵排時間唔多，跳舞方面只能打天才波。我首次唱《痴心的廢墟》有啲緊張，但都順利過渡，今次反應好好，希望可以唱落去！」啟華提到在台上被大宇從後攬實，惹來大批粉絲羨慕，他指現場氣氛好，全靠大家各司其職：「大宇係氣氛擔當，我負責唱冧歌，輝哥着晒珠片衫上台，係舞台擔當。今次係好好回憶，亦證明我哋寶刀未老。」至於經常登台的大宇坦言：「以前係為別人活動唱歌助興，諗唔到竟然有自己嘅音樂會，同粉絲分享拍過嘅劇集角色，一個大Party好開心、好難得！」