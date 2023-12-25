Lolly Talk打低勁敵入圍 姜濤決戰Gin Lee 力爭舞壇第一

近期人氣急升的女團Lolly Talk力壓勁敵COLLAR，偕MIRROR成員姜濤及Anson Lo，與Gin Lee獲提名角逐舞蹈頒獎禮各獎項；而同是MIRROR成員的Jer，雖然忙於綵排明年1月的演唱會，不過被爆與緋聞女友Coey玩「野外露出」，齊齊抵冷過浪漫聖誕。

首屆全民票選的大型舞蹈頒獎禮將於明年1月27日舉行，經過為期3星期的提名，大會日前公布首輪入圍名單，於3個類別中，女團Lolly Talk擊倒「宿敵」COLLAR成候選隊伍，其他提名者包括肥得靈活的姜濤及ERROR成員肥仔，還有舞藝精湛的Anson Lo、動若跳豆的ANSONBEAN，及唯一女將Gin Lee，屆時將齊集頒獎禮，角逐9大項目中的共23個獎項。

Jer偕緋聞女友煮飯仔 至於未有入圍舞蹈頒獎禮的MIRROR成員Jer，理應火力全開投入綵排明年1月舉行的MIRROR演唱會，未知是否「吊頸都要抖氣」，昨日有讀者爆料指他臨近聖誕，於百忙中抽空偕有「翻版陳嘉倩」之稱的插畫師緋聞女友Coey齊齊露營，傳緋聞後首次共度聖誕。

讀者除提供一張疑似露營地的照片外，還有3條短片，其中一條片中，疑是Jer的金髮男子和數位友人同處大營幕內，而他身邊正是Coey，兩人同框照正式爆光，不過由於短片解像度低，加上是快鏡，兼且疑似是Jer的男子低頭，只露出3分臉，故難分辨片中人是否Jer，而其他片段中，則見有人忙着煮熱湯及炮製錫紙焗雞，在凍冰冰的野外，玩多人煮飯仔，可謂又暖又飽肚。

另外，讀者又指Coey在社交網上不時上載青蛙公仔，可見是愛蛙之人，而事有湊巧，在Jer的餐廳中，不時見青蛙擺設，令人揣測兩人愛屋及烏，以青蛙隔空傳情。

Gin Lee力抗一眾跳得的男歌手。 Lolly Talk力壓勁敵COLLAR入圍。