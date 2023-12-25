陳展鵬帶囡囡睇燈飾 姚焯菲自封最佳禮物 孝敬家人

聖誕佳節普天同慶，留學新西蘭的姚焯菲趁假期回港，除與After Class幾位成員合體演出外，亦將時間留給家人一起共度。至於視帝陳展鵬則會帶家人觀賞燈飾，而單身的陳蕾就與一班單身同事一起過。

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）、視帝陳展鵬與歌手陳蕾昨日現身會展，為「香港冬日美食節2023」擔任表演嘉賓，吸引大批粉絲到場支持。Chantel受訪時表示聖誕會與家人度過：「同屋企人食飯。（冇人約？）冇呀，好多都飛晒去旅行，同埋覺得正日同屋企人過好啲，爹哋都好Surprise我會同佢哋過。（除夕呢？）傳統都係同屋企人過。」她笑言自己就是給家人的最好禮物，亦會親自下廚煮意粉給家人品嘗。

同場的展鵬就趁工作順道帶太太單文柔與囡囡「小豬比」來購物，打算稍後帶囡囡睇燈飾：「佢都未試過認真咁睇燈飾，今年夠凍氣氛好好。」另今年有份角逐視帝的他表示信心十足：「每年都有信心！最緊要大家玩得開心。」至於回復單身的陳蕾，笑言會與一班單身同事一起過節。

炎明熹未錄團歌 此外，日前Chantel有份演出的聲夢騷，被指炎明熹（Gigi）的參與度低，據知情人士爆料Gigi和其他聲夢學員本屬無綫的音樂廠牌「愛爆音樂」旗下及同用一位經理人，不過因最近傳Gigi轉投曾幫她推出首支單飛歌《真話的清高》的無綫另一唱片公司「TVB Music Group Limited （簡稱：TMG）」，在兩個部門出現「各自為政」的情況下，主理演唱會的「愛爆音樂」向TMG替Gigi度期時，屢遇「拖字訣」才導致Gigi參與度低，更有傳After Class的新團歌，連不時新西蘭、香港兩邊飛的Chantel已錄音，但獨欠Gigi。