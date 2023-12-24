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Katy首度越南獻唱
美國天后Katy Perry大前日首次於越南表演，獲邀在表揚科學進展的《VinFuture頒獎禮》獻唱，當地伴舞員穿上越南民族服上台。Katy於社交網站分享舞台與後台照片，留言表示：「我最鍾意嘅頒獎禮，就係去表揚傑出科學家改變世界嘅成就。多謝VinFuture帶我返越南，我終於喺當地首次唱歌！」
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