Enako化身爆乳聖誕女郎送暖

日本Cosplay界女神Enako出名肯捱肯搏，在藝能界愈撈愈掂，過去一年影寫真又拍廣告，瓣數多多，人氣有增無減。一向形象百變的她，趁住今日平安夜拍攝寫真應節，化身性感聖誕女郎，又換上格仔圖案比堅尼，陪粉絲迎接一個火辣辣聖誕！