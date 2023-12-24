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Enako化身爆乳聖誕女郎送暖
日本Cosplay界女神Enako出名肯捱肯搏，在藝能界愈撈愈掂，過去一年影寫真又拍廣告，瓣數多多，人氣有增無減。一向形象百變的她，趁住今日平安夜拍攝寫真應節，化身性感聖誕女郎，又換上格仔圖案比堅尼，陪粉絲迎接一個火辣辣聖誕！
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