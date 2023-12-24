「最想擁有的臉孔」俘虜日迷 張元英踢走今田美櫻 神顏登頂

韓流早已征服日本年輕樂迷，韓團IVE的「神顏」張元英成功取代今田美櫻及橋本環奈等公認的日本美女，當選日本年輕女性心目中最想擁有的臉孔。

近年氣勢如虹的LE SSERAFIM、IVE及NewJeans等K-Pop女團先後攻陷日本樂壇，成功俘虜大批年輕樂迷。最近有日本媒體向當地10至49歲的日本女性展開「最想擁有的臉孔」票選活動，過往經常稱霸榜首的日劇女王北川景子，在今次票選活動中，於30至49歲的受訪年齡層中依然大熱稱冠，但在10至29歲受訪者的票選結果中卻失勢，由韓團IVE的「神顏」張元英擊敗所有同鄉女星及一眾日劇女神，登上冠軍寶座。

周子瑜三甲不入 張元英於10至19歲以及20至29歲年齡層的受訪者中，均佔據冠軍位置，尤其是在20至29歲的受訪者中，她甚至擊敗亞、季軍的日本女神今田美櫻及橋本環奈，而北川景子、石原聰美及有村架純等國寶級日本女星亦屈居其後。至於經常在「全球百大美女榜」名列前茅的韓團TWICE台灣成員周子瑜亦有大批支持者，可惜也未能躋身三甲。不少年輕日迷大讚張元英顏值高兼且擁有女神氣質，是她們最想擁有的臉孔。

另外，由10至19歲受訪者票選的「最想擁有的臉孔」排名中，除了排榜首的張元英之外，進佔第2及第3位的同樣是來自韓國的女團NMIXX成員Sullyoon與aespa成員Karina，可見K-Pop勢力在日本00後中最具影響力。