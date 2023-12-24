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楊洛婷飯局有稀客
曹敏莉、楊洛婷與戚黛黛於2003年香港小姐分別奪得冠、亞、季殊榮，相識20年至今，不時相約飯敍。3位靚女近日又見面，今次多了一位成員，正是當年獲收身美態獎的李嘉怡。楊洛婷分享靚相，開心表示友誼令她們開懷大笑，撫平了所有皺紋。李嘉怡當年以22歲之齡從加拿大回流返港選美，現時已是兩子之母，但美艷不減。
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