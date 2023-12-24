12月24日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月24日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
劉雅瑟獻Sing谷戲
金像影后劉雅瑟、林家棟、彭于晏與任達華等，近日到廣州宣傳電影《潛行》，除了現場互動外，又在網上以歌會友，劉雅瑟演唱插曲《道理都懂》，導演亦開金口來一首英文歌，最後特別嘉賓林子祥驚喜現身打氣，並即席演唱《憑着愛》，勾起觀眾不少回憶。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231224-1224_00282_063/劉雅瑟獻Sing谷戲
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc