娛樂

劉雅瑟獻Sing谷戲
金像影后劉雅瑟、林家棟、彭于晏與任達華等，近日到廣州宣傳電影《潛行》，除了現場互動外，又在網上以歌會友，劉雅瑟演唱插曲《道理都懂》，導演亦開金口來一首英文歌，最後特別嘉賓林子祥驚喜現身打氣，並即席演唱《憑着愛》，勾起觀眾不少回憶。
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