首個跳唱MV吊歌迷癮 Ian勁舞6粒鐘 跳到面青

男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）推出本年度最後一首唱作作品《夜視鏡》，粉絲「Hellosss」等到頸長，期待他首度跳唱，怎料MV一直遲遲未見蹤影，原來是刻意故弄玄虛，目的只為送上驚喜！

拍攝前Ian一直苦練舞步，他說：「導演想有好多跳舞位畀我表現自己，所以除咗Group Dance，仲有啲跳舞場面，淨係拍跳舞都拍咗6個鐘冇停過，雖然跳到好攰，但都OK。」由於天生面青口唇白，工作人員不停給他朱古力及糖果補充體力，但其實熱愛運動的他體能極佳，只是面色惹來誤會。

唔排除Encore MV加入不同視覺效果，其中一樣是燈光，Ian表示導演用燈光串連整個MV，將畫面的Layer提升，他解釋：「今次MV有做3D Scanning，用喺剪接上嘅過渡，例如Group Dance跳到某一個Step就停低，全部人Freeze咗，就會有一個3D畫面、有啲Visual Effect出嚟，再去到下一段同樣嘅Melody，又會返去畫面繼續跳。」

問到日後可會再推出跳唱歌？他不置可否，只說：「短期內可能唔會出跳舞歌，但相同曲風都有機會再出，但係咪跳舞就到時再睇情況，睇吓今次反應先，係咪真係好鍾意再決定，我唔會抹殺任何可能性。」