吳沚默籲異性主動啲 蘇韻姿聖誕冇伴 擬訂「脫單大計」

無綫小花蘇韻姿與吳沚默（Momo）因工作成為好友，臨近聖誕齊齊分享佳節趣事，Momo笑言曾於聖誕首度登台獻「魔音」，唱K時更令谷婭溦高呼「絕望」。現時單身的她們沒男友陪伴過佳節，蘇韻姿指來年要積極策劃，Momo則呼籲男士要主動！

曾三度奪得青年文學獎的Momo，近年演技愈見進步，更獲網民封為「文青女神」，但原來女神都有「死穴」，她笑說：「試過聖誕做人生第一個登台騷，但一唱歌連自己都崩潰！之前同谷婭溦唱K，佢聽完話好絕望，叫我跟佢學，亦因為自己係小魔音，所以好羨慕蘇韻姿唱得咁好。」

而蘇韻姿今年接演音樂舞台劇，演出獲得不少好評，她表示要跳唱兩個多小時，的確有一定難度，也算是完成了一項挑戰，對於獲Momo大讚唱歌好聽，她說：「仍有進步空間，但因為學唱歌好貴，我只可以不斷去問人偷師。（有冇向歌手請教？）我有請教過吳業坤，佢都好肯教我，所以我聽到Momo話谷婭溦可以教唱歌，我好想請佢買一送一，教埋我呀，哈哈！」

揀男友唔吼圈中人 明天就是聖誕節，蘇韻姿直言很喜歡這個節日，因為氣氛夠浪漫，問到是否有拖拍？她笑說：「之前演音樂劇好忙，唔好話識男仔，朋友都冇見，不過身邊好多Friend搵到另一半，我都要慢慢計劃吓。（會唔會考慮無綫同事？）唔想太近，希望另一半同我做唔同嘅行業，咁先有唔同話題，世界會大啲。」

Momo亦指因工作太忙，很難結識異性：「尤其今年我做埋編審，好多時會一個人喺屋企寫劇本，完全冇時間出街識新朋友，惟有希望啲男仔主動啲。」