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甄子丹晒全家福 阿女有「皮」氣
甄濟如（右二）黑絲配皮裙的造型相當搶眼。
「宇宙最強」甄子丹與太太汪詩詩婚後恩愛如昔。日前汪詩詩外婆生日，她晒出多張全家福表示：「祝我們美麗及可愛的Abu生日快樂！她今年94歲了！」大家都穿上紅色衫到場，其中女兒甄濟如以一身紅色皮衣搭配短皮裙現身，最吸睛莫過於她的黑絲造型，長腿若隱若現，成為焦點。
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