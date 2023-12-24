娛樂

甄子丹晒全家福 阿女有「皮」氣

甄濟如（右二）黑絲配皮裙的造型相當搶眼。 甄濟如（右二）黑絲配皮裙的造型相當搶眼。
甄濟如（右二）黑絲配皮裙的造型相當搶眼。
「宇宙最強」甄子丹與太太汪詩詩婚後恩愛如昔。日前汪詩詩外婆生日，她晒出多張全家福表示：「祝我們美麗及可愛的Abu生日快樂！她今年94歲了！」大家都穿上紅色衫到場，其中女兒甄濟如以一身紅色皮衣搭配短皮裙現身，最吸睛莫過於她的黑絲造型，長腿若隱若現，成為焦點。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc