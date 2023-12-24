After Class合體超興奮 Gigi煲劇上癮 恨做新聞小花

After Class難得合體出席活動，當然要唱團歌冧Fans。

女團After Class成員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）早前夥《聲夢》學員開騷，當晚觀眾嫌Gigi唱得太少，昨日出席活動時，Gigi唱完團歌再多唱兩首Solo補數，又透露對演戲感興趣，若開拍《新聞女王》第二季，想演新聞小花。

聲夢學員大前晚在九展舉行的《聲夢飛行What We Become Live 2023》演唱會，有指黃牛貴飛滯銷，而After Class昨日合體在亞博出席合家歡活動，門票價格親民，只需30元就可以入場欣賞她們演出，吸引近300名粉絲撐場。她們連唱兩首團歌《要為今日回憶》和《Not Givin'Up》後，Gigi獨唱《Crystal Clear》和《好想約你》，她指今次合體心情興奮激動，再唱團歌找回從前的感覺，希望可以多唱100萬次。Yumi直言感到姊妹同心，又提到17歲生日收到驚喜禮物，是一本記錄了她由比賽至今出席過每一個活動的冊子。而Chantel回港後頻頻工作，前日只睡了5小時，笑言想冬眠，又希望有機會跳唱，指組合已差不多一年沒合體，Windy即糾正在西九大匯演時已合體及唱了半首團歌。

Windy為聲夢騷擋箭 Gigi的《Crystal Clear》國語版《透徹》反應不俗，網民跪求推出廣東話版，Gigi笑言自己都很期待，又表示有追睇《新聞女王》大結局，問到可有興趣拍劇？她說：「我都想做新聞小花，對演藝及所有嘢都有興趣，好想入新聞世界裏面，睇吓自己會係個點嘅人。」對於在「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」5強止步，她笑言有「後備情緒」：「即係入到圍就開心，入唔到都唔會唔開心，唔好抱住必然，要順其自然。」

對於聲夢騷播片太多，略嫌沉悶，Windy指導演和監製花了很多心思，未能完美一定有遺憾，但不應怪責任何人，短片只是講他們的故事。Gigi亦指大家睇得開心最重要，自爆當晚唱《Little Magic》時顧住揮手，興奮到飆高音，希望下次再唱好些。