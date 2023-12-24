中娛星動：造就升呢一姐 白鹿接收楊穎工作 被寸「撿漏王」

傳遭內地封殺的女星楊穎（Angelababy）不但被飛出綜藝節目《奔跑吧》，造就「死敵」白鹿升呢成節目一姐，近日連帶其代言工作亦被對方接收！白鹿遭Baby粉絲嘲諷是「撿漏王」，要靠撿別人剩下的工作上位。

Baby疑因早前在法國觀看韓國女團BLACK PINK成員Lisa演出的「19禁」歌舞騷，傳遭內地封殺，不但幕前工作全部煞停，在社交平台亦被禁言，事業受重創。Baby連長駐的內地綜藝節目《奔跑吧》最新一季也冇份錄影，變相令之前傳不和的白鹿成為節目中唯一常駐女成員，順理成章升呢為節目一姐。近日白鹿官宣擔任內地乳酪品牌的新代言人，恰巧該品牌上一位代言人正是Baby，她可謂完全接收了Baby的工作。

眼見偶像的資源接連被白鹿取代，Baby不少粉絲在網上揶揄白鹿是「撿漏王」，嘲諷要是Baby仍在，工作根本輪不到白鹿手上。而白鹿的粉絲看不過眼，力撐偶像憑實力說話，今年播出的3套劇集《長月燼明》、《以愛為營》及《寧安如夢》，全是有口皆碑及收視登頂之作，以劇集成績而言比Baby更佳，近日就網傳白鹿與楊洋會合作拍攝新劇《明日千里》。

「死敵」爭獎 另外，Baby雖然被消失於幕前，但近日有內地大型影視平台舉辦「2023最出圈女性角色」，Baby飾演的「劉瑕」赫然出現在10大名單之上，跟她爭獎的有「死敵」白鹿、楊紫、劉詩詩、劉亦菲及虞書欣等花旦，似乎Baby未至於完全被封殺。前日是冬至，有網民在上海一間餐廳偶遇Baby與兒子「小海綿」及其他朋友一齊吃飯，網民將相片上載至社交網，相中見Baby精神不俗，她一直注視着兒子並臉帶微笑，該網民誇讚Baby在人群中特別漂亮，一眼就會注意到。