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龍門陣
劉浩存捧獎 戰衣打孖上
劉浩存穿上花花裙，盡顯甜美一面。
「謀女郎」劉浩存前晚獲內地平台頒發「年度潛力演員獎」，先後換上白色Tube Dress及露腿花花裙上陣，甜美可人。同場有被封為新一代紅地氈女王的娜扎，她身穿紅色晚裝谷出「湯碗胸」，配上烈燄紅唇，非常吸睛！至於劉濤不露腿也不露胸，以黑色貼身晚裝示人，但纖腰兩側開窿，盡顯其誘人曲線。
娜扎火辣辣登場，造型搶眼。
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