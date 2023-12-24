讚阿Sa醒目女 梁朝偉唔諗退休 「轉行」做科學家

影帝梁朝偉近日到星馬宣傳新作，所到之處都逼得水洩不通，有社交恐懼的他緊張得不時搓手指，但仍努力擠出笑容向影迷揮手。他透露明年會再開拍新作，直言從未想過退休，更揚言拍得幾多得幾多！

梁朝偉日前完成英皇新片《金手指》香港首映禮，已有好一段日子未為電影進行海外宣傳的他，偕導演兼編劇莊文強與監製黃斌，接連飛往新加坡及馬來西亞為新片造勢，大批影迷爭相一睹偶像風采，他所到之處均擠得水洩不通！

今次宣傳之旅行程緊密，3人甫落機就要出席連串記者招待會、媒體專訪及首映禮，而大批影迷早就抵達活動現場霸靚位，3人抵達時即傳來一片尖叫聲及歡呼聲，粉絲們爭相拍照。素有社交恐懼的偉仔落車時一臉茫然，好不容易才擠出笑容向影迷揮手，並上前與導演及監製合體，全程不時搓手指，看來心情很緊張，不過之後仍親切表示：「好久不見。」影迷報以歡呼，有部分幸運粉絲更成功與他握手及取得親筆簽名。

吩咐拍檔出力掌摑 活動上，偉仔談及如何為角色做準備：「開拍前當然要看很多相關資料，研究當中人物心態，準備過程中會嘗試觀察自己的身體語言有甚麼改變，在鏡中看看自己的表情有哪些不一樣。我們花了很多時間鑽研造型，演員好需要靠造型投入角色，今次造型幫助很大，化了妝、穿好衣服，自己就像變了『程一言』！」對於與後輩蔡卓妍（阿Sa）合作，他直言帶來不少火花與衝擊：「第一次與阿Sa合作，她好聰明、好勤力。」談到片中被周家怡掌摑，他笑說：「起初不太痛，因為她不敢打我，我一直鼓勵她，不如用力一巴打下來，不用打那麼多次，最後打下來，真的幾痛！」

正忙於宣傳《金》片的他，透露明年3月將到德國拍攝匈牙利導演執導的新作，片中飾演腦神經科學家，現時正在做準備工夫，問到可有退休計劃？他重申：「真的沒有想過退休，未來的日子裏面，可以拍得幾多部戲就拍幾多部戲，一直希望除了香港電影，能與其他地方的電影人合作，嘗試不同風格的角色與作品。」