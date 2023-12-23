英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:30 NBC世界新聞
8:00 金融概要
9:00 科學無限大（Ⅲ）
9:30 新造電視
10:00 權能時間
11:00 至尚生活及明珠雜誌
11:50 長生「密」語（Ⅱ）
12:50 花生動畫
1:00 橫「沖」直撞（ⅤⅢ）（PG）
1:50 100道風味
1:55 我要做廚神：澳洲篇（ⅩⅡ）
2:50 大城小廚繼續煮
3:20 世界真細小
3:30 恩雨之聲
4:00 花生動畫
4:15 普通話新聞報道
4:30 科學無限大（Ⅲ）
5:00 毛毛故事時間（Ⅲ）
5:30 大個仔大個女
6:00 野性歐洲
7:00 手語新聞報道
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 滋味小廚
8:00 澳紐豪華居庭（Ⅰ）
8:30 全美一叮（ⅩⅤⅡ）（PG）
9:20 100道風味
9:30 移動迷宮焦土試煉（PG）
12:05 晚間新聞
12:25 澳紐豪華居庭（Ⅰ）
12:55 中國24小時
1:40 金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
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