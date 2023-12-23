疑施狼爪兼當面自瀆 雲狄素遭前助手指控性侵

憑荷里活賣座動作片《狂野時速》（Fast and Furious）系列爆紅的美國大隻佬男星雲狄素（Vin Diesel），近日被捲入#MeToo風波，他被前助手Asta Jonasson 於洛杉磯法院入稟指控性侵！

女助手表示13年前曾在阿特蘭大一間酒店被雲性侵，他當時強行撫摸、親吻她甚至在她面前自瀆。她稱事發於2010年，當時雲狄素拍攝《狂野時速5》（Fast Five），她獲聘請為他的助手，而9月一個晚上，她被要求在雲下榻的酒店套房招待他從夜店帶來的幾名女子，到最後一位女子離開後，雲向她施以狼爪，拉她的手並把她拉到床上，雖然當時她有反抗但仍被他拉近，並拉低她的內褲並撫摸及親吻她的胸部等，期間Jonasson不斷要求雲停止，但考慮到人身安全和工作保障，故不敢強硬拒絕，也害怕激怒對方。其後雲將她的裙子掀開，撫摸她的大腿，並拉低她的內褲。Jonasson尖叫然後跑到浴室，雲將她按在牆上，不理會她拒絕，並開始自瀆，而受驚的Jonasson只能閉上眼睛妥協。

事發後即解僱 事發幾小時之後，她即被雲的親妹妹兼他們的製作公司總裁Samantha Vincent來電解僱，令她失去不足兩周的工作。她深信自己是因為抗拒雲性侵才被解僱。除了雲狄素之外，Jonasson亦爆出他的公司有「潛規則」，她曾在值班時被高層要求到酒店房間，高層主管當場脫掉上衣跳上床，並要求她上床，她一聽即離開房間。她透露相隔13年才公開事件，是因為工作前簽下保密協議。助手控告雲狄素性侵之外，亦控告他與妹妹Samantha性別歧視、精神傷害、不良環境下工作、非法解僱等罪行。

急發聲明否認 事件曝光後，雲狄素透過律師發聲明急否認，聲明如下：「讓我非常明確地說雲狄素完全否認這一指控。這是他第一次聽說這個由一名據稱是工作了9日的員工，提出超過13年的指控，我們有明確的證據完全可以反駁這些荒唐的指控。」至於與雲拍拖16年的模特兒Paloma Jimenez則未有回應事件。

另方面，法國男星謝勒狄柏度（Gerard Depardieu）近年來因連番性侵指控而被廣泛批評，早前他亦被多名女子控告性侵。法國文化部長日前受訪，認為謝勒在90年代獲頒的法國最高榮譽勳章很大機會因近期性侵指控而被褫奪，不過總統馬克龍（Emmanuel Macron）日前接受電視受訪時，卻表明不會褫奪謝勒的榮譽，因而被外界批評！此外，總統亦公開大讚謝勒令法國驕傲。